POL-BOR: Vreden - Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Gronau-Epe (ots) - Tatzeit: 19.09.2022 gegen 23:50 Uhr; Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße In zwei Garagen eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf einem Firmengrundstück in Gronau-Epe. Die Täter brachen mehrere Türen an der Gronauer Straße auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Inneren in einem Fall eine Kühlbox sowie einen Kompressor im zweiten Fall. Die Polizei sucht Zeugen. ...

