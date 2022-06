Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Trunkenheitsfahrt mit 2,7 Promille

Rheinböllen, A61 (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07.15 Uhr wurde der Polizei ein dunkler BMW aus dem Zulassungsbereich Neuss gemeldet, welcher auf der A61, FR Norden, in Höhe der AS Rheinböllen in starken Schlangenlinien geführt wurde. Der Pkw würde zeitweise extrem langsam geführt, dann hielt er auf dem Standstreifen an um kurz darauf in hoher Geschwindigkeit wieder weiter zu fahren. Das Fahrzeug konnte schließlich durch eine Streife der PAST Mendig auf einem Parkplatz einer Kontrolle unterzogen werden.

Die sich alleine im Fahrzeug befindliche 52jährige Fahrerin stand augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Der Dame wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ihre Fahrt setzte sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit dem Taxi fort.

