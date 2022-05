BPOL-HH: Haftbefehl: Ordnungsstörendes Verhalten wird gesuchten Mann zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei im Hauptbahnhof

Hamburg (ots) - Am 22.05.2022 gegen 09.30 Uhr stand ein Mann (m.29) am Hamburger Hauptbahnhof an der Steintorbrücke neben einer Bundespolizeistreife an einer Lichtzeichenanlage. "Der rumänische Staatsangehörige grinste die Bundespolizisten noch an und überquerte dann trotz des Rotlichts für Fußgänger vor den ...

mehr