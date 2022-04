Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahren unter dem Einfluss von Drogen in Arnsberg und Sundern

Kreisgebiet (ots)

Bei Verkehrskontrollen konnte die Polizei in Arnsberg und in Sundern jeweils einen Fahrzeugführer kontrollieren, der unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm.

Am Samstag, 09.04.2022, 08.38 Uhr wurde ein 39jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz als Führer eines Sattelzuges aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Sundern kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol das Fahrzeug führte. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Sonntag, 10.04.2022, wurde ein 23jähriger Mann aus Müschede gegen 02.25 Uhr im Bereich der Mendener Straße in seinem Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. (Wie)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell