Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Marsberg

Marsberg (ots)

Am Samstag, 09.04.2022, 17.30 Uhr befuhr eine 81jährige Frau aus Marsberg die Madfelder Straße in Richtung Brilon. Im Verlauf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitplanke auf. Hierdurch wurde ihr PKW hochkatapultiert und überschlug sich. Der PKW blieb auf einer Wiese liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Wie)

