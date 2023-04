Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn am Sonntagmittag ein Beteiligter leicht verletzt.

(PP/MS) Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger Paderborner mit seinem Toyota die Jöllenbecker Straße in Richtung Jöllenbeck. Als er nach links in die Schelpsheide abbiegen wollte, übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer der Straßenbahn, sowie die drei Fahrgäste blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Toyotafahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es für 60 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Jöllenbecker Straße. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Kehrmaschine eingesetzt. Noch nicht polizeilich erfasste Zeugen möchten sich unter 0521-5450 melden.

