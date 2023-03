Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mehrere Einbruchsversuche im Husumer Stadtgebiet, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es neben den drei bereits veröffentlichten Autoeinbrüchen zu vier weiteren Einbruchsversuchen in verschiedene Gebäude. Betroffen war die Kirchengemeinde in der Norderstraße in Husum. Dort versuchte der unbekannte Täter am 11.03.23, im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr zunächst mehrere Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Da dies misslang, gelangte er schließlich durch die unverschlossene Eingangstür in das Gebäude, da dort gerade eine Veranstaltung stattfand. Dort versuchte er eine Bürotür gewaltsam zu öffnen, scheiterte jedoch auch an dieser.

Weiterhin war in der Nacht von Freitag (11.03.23) auf Samstag (12.03.23) eine Zahnarztpraxis am Markt betroffen, die sich ganz in der Nähe des o.g. Tatorts befindet. Dort hat der unbekannte Täter ebenfalls vergeblich versucht, eine Eingangstür gewaltsam zu öffnen.

Am frühen Freitagmorgen (11.03.23), gegen 04.30 Uhr, wurde der Polizei eine zerstörte Fensterscheibe eines asiatischen Schnellrestaurants in der Großstraße gemeldet. Durch dieses gelangte der Täter in einen Vorraum und scheiterte beim Versuch, gewaltsam die Tür zum Schnellimbiss zu öffnen.

Zu guter Letzt wurde ebenfalls in dieser Nacht versucht, in eine Sparkasse in der Großstraße einzubrechen. Dort scheiterte der Täter jedoch an der Tür der Filiale.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen dieser Taten aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell