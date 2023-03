Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbrüche in parkende Autos, Polizei sucht Zeugen, Präventionstipps Ihrer Polizei

Husum (ots)

In der Nacht von Freitag (10.03.23) auf Samstag (11.03.23) hat es in der Husumer Innenstadt insgesamt drei Einbrüche in parkende Autos gegeben. Die Fahrzeuge befanden sich im Jebensweg, in der Theodor-Storm-Straße und in der Friesenstraße. Bei den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Taschen und Geldbörsen entwendet. Bereits eine Woche zuvor, in der Nacht von Freitag (03.03.23) auf Samstag (04.03.23), kam es zu ebenfalls drei Autoaufbrüche im Innenstadtbereich. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht in der Husumer Innenstadt verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

Einbrüche in parkende Autos sind ein häufiges Problem, aber es gibt Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das Risiko eines Einbruchs zu minimieren. Hier sind einige Präventionshinweise:

-Lassen Sie keine Wertsachen im Auto! Vermeiden Sie es, Wertsachen wie Geldbörsen, Mobiltelefone, Laptops oder Schmuck im Auto zu belassen. Wenn Sie gezwungen sind, Wertsachen im Auto zu belassen, verstecken Sie diese gut, damit sie nicht sichtbar sind. -Parken Sie an gut beleuchteten Orten, vermeiden Sie dunkle, einsame Orte. -Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen beim Verlassen Ihres Fahrzeugs ordnungsgemäß geschlossen/verschlossen sind. -Nutzen Sie moderne Sicherheitssysteme: Moderne Autos haben oft Sicherheitssysteme wie Alarmanlagen und GPS-Tracker, die dazu beitragen können, das Auto vor Diebstahl zu schützen. Prüfen Sie, ob Ihr Auto über solche Systeme verfügt und nutzen Sie diese gegebenenfalls.

Durch die Umsetzung dieser Präventionshinweise können Sie das Risiko von Einbrüchen in parkende Autos deutlich reduzieren und Ihr Auto und Ihre Wertsachen schützen.

