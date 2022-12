POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: Fahrzeugbrand - 2.000 Euro Schaden

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand eines BMWs am Montagabend in Wertheim. Beim Abstellen seines Fahrzeugs auf der Luisenstraße gegen 18.45 Uhr bemerkte ein 21-Jähriger aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Vermutlich durch einen technischen Defekt war der Motorraum in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Durch die Flammen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Wertheim: Farbschmierereien an Hochhaus - Polizei sucht Zeugen

Ein Hochhaus in Wertheim-Wartberg war das Ziel eines oder einer Unbekannten am vergangenen Wochenende. Der Täter oder die Täterin beschmierte die Fassade des Hochhauses zwischen Samstag und Sonntag mit grüner, roter und weißer Farbe. Die Person hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Gebäude im Salon-de-Provence-Ring. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wittighausen: Dieseldiebe auf Baustelle - Zeugen gesucht

Aus zwei Baggern entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere hundert Liter Diesel in Wittighausen. Vermutlich mit einem falschen Schlüssel öffneten die Täter die Tankdeckel der Baumaschinen auf dem Baugebiet in der Zimmerner Straße und gelangten so an den Kraftstoff. Auch die Umzäunung der Baustelle hielt die Täter nicht von ihrem Unterfangen ab. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Weikersheim: Nach Spiegelstreifer geflüchtet

Auf der Landesstraße 1003 streiften sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge am Montagmorgen. Gegen 8.45 Uhr kollidierte der Sprinter eines 52-Jährigen auf seiner Fahrt in Richtung Queckbronn mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, vermutlich einem weißen Kastenwagen. Anstatt anzuhalten, fuhr der unbekannte Fahrer des Kastenwagens einfach in Richtung Neubronn davon und hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

