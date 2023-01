POL-H: Nachtragsmeldung: 24-Jährige verstirbt an den Folgen des Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße (B) 188

Hannover (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Montag, 02.01.2023, einen Einkaufsmarkt in Langenhagen überfallen und Bargeld erbeutet. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Um an die Beute zu gelangen, bedrohten die Räuber zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer. Die Polizei sucht nach Zeugen, ...

