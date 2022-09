Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Tag der offenen Tür: Polizei am Valenciaplatz in Mainz

Mainz (ots)

Einen Blick hinter die Kulissen und spannende Einblicke in den Arbeitsalltag wollten das Polizeipräsidium Mainz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bei einem gemeinsamen Tag der offenen Tür Bürgerinnen und Bürgern bieten. Diese Gelegenheit nahmen anlässlich des 40-jährigen Bestehens dieser Behörden am Standort Valenciaplatz in Mainz ca. 7.500 Interessierte wahr und ließen sich im Rahmen des abwechslungsreichen Bühnenprogramms, zahlreicher actionreicher Vorführungen und an vielen Infoständen zeigen, was Polizei und Landeskriminalamt zur Gewährleistung der Sicherheit der rheinland-pfälzischen Bevölkerung jeden Tag leisten. Ein gelungenes Familienfest inmitten einer modernen Bürgerpolizei bot damit einen weiteren Höhepunkt im Jubiläumsjahr zum 75-jährigen Bestehen der Polizei Rheinland-Pfalz, bei dem letztendlich die Anzahl der Besucher die Zahl der Regenwolken überstieg.

