Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Große Suche nach einem Kind endet ohne Ergebnis ++

Rotenburg (ots)

Große Suche nach einem Kind endet ohne Ergebnis

Sottrum. Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend in einem Waldstück am Sottrumer Moorgraben nach einem Kind gesucht. Ein Zeuge hatte die Beamten am Abend über eine ungewöhnliche Beobachtung informiert. Demnach habe er gesehen, wie ein Mann gemeinsam mit einem Kind in den Wald gegangen und etwas später ohne Kind wieder herausgekommen sei. Bis in die Nacht durchsuchten die Einsatzkräfte das etwa neun Hektar große Waldstück. Dabei wurden ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel aus Osterholz mit neun Suchhunden eingesetzt. Ein Kind oder andere Spuren wurden dabei nicht gefunden. Die Rotenburger Polizei konnten zwischenzeitlich den Mann ermitteln, der am Abend an dem Waldstück gesehen worden ist. Er wurde zu den Beobachtungen befragt. Dabei haben sich allerdings keine neuen Erkenntnisse ergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell