POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Durch die Terrassentür drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Breite Straße in Hückelhoven ein. Sie durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 Uhr am 2. Januar (Montag) und 16.50 Uhr am 3. Januar (Dienstag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

