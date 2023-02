POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Dieb entwendet Geldbörse aus Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Im August 2022 stahlen Unbekannte in einem Supermarkt in Schieder-Schwalenberg. Die Tatverdächtigen legten Waren in den Einkaufswagen und schoben diesen ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei. Eine dritte unbekannte Person kommunizierte im Geschäft mit den beiden anderen Tatverdächtigen und spähte offenbar das Personal aus. Die Personen begingen bereits ...

mehr