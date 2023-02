Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl.

Im August 2022 stahlen Unbekannte in einem Supermarkt in Schieder-Schwalenberg. Die Tatverdächtigen legten Waren in den Einkaufswagen und schoben diesen ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei. Eine dritte unbekannte Person kommunizierte im Geschäft mit den beiden anderen Tatverdächtigen und spähte offenbar das Personal aus. Die Personen begingen bereits in der Vergangenheit zusammen eine ähnliche Tat. Die Täter wurden dabei von der Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei fahndet nun auf richterlichen Beschluss mit den Bildern in der Öffentlichkeit nach der Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/99124

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtige:

weiblich, blonde Haare, schlanke Statur, ca. 1,65 m groß, ca. 30-40 Jahre alt, türkise Bluse, blaue Jeans, Sandalen, Sonnenbrille, schwarze Handtasche

2. Tatverdächtige:

weiblich, dunkle Haare, schlanke Statur, ca. 1,70 m groß, ca. 20-30 Jahre alt, schwarze Leggins, schwarze Bluse

3. Tatverdächtiger:

männlich, dunkle Haare, schlanke Statur, ca. 1,80 m groß, ca. 25-35 Jahre alt, rotes Adidas-T-Shirt, schwarze Sporthose (kurz), weiße Kappe, silberne Uhr um linkes Handgelenk, Männerhandtasche

Wer kann Angaben zur Identifizierung der Tatverdächtigen machen? Hinweise auf die Identität der Personen und weitere sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180.

