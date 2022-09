POL-WHV: Motorrad entwendet

Schortens (ots) - Im Tatzeitraum 02.09.22, 17:00 Uhr - 05.09.2022, 08:30 Uhr, ist es in Schortens in der Branterei zu einem Diebstahl eines Katalysators aus in einer Werkstatt gekommen. Hinweise auf den oder die Täter wurden nicht erlangt. Das Diebesgut wurde aus einem VW Polo ausgebaut und schlussendlich entwendet Hinweise nimmt die Polizei Schortens unter der Rufnummer: 04461/9849330 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

mehr