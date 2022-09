POL-WHV: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Zetel

Heidmühle (ots) - Am 04.09.2022, gegen 14:40 Uhr, bog die 34-jährige Führerin eines Pkw mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz einer Bankfiliale am Mühlenweg in Heidmühle ab. Dabei übersah sie eine 18-jährige Radfahrerin, welche den für Radfahrer freigegebenen Gehweg in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz befuhr. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der Unfallbeteiligten, woraufhin die Radfahrerin stürzte und ...

mehr