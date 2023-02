Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (21.02.2023 - 12:39 Uhr) kollidierte ein Pkw mit einem 8-jährigen Kind, als dieses zu Fuß die Straße "Gosebrede" überqueren wollte. Der Junge aus Lemgo wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der 8-Jährige ging zwischen einer Reihe an verkehrsbedingt wartenden Autos hindurch. Er trat dann anschließend, für den 54-jährigen Autofahrer aus Hüllhorst, unvermittelt auf den Fahrstreifen auf dem er mit seinem Pkw unterwegs war. Sein Ausweichen und Bremsen konnten die Kollision nicht mehr verhindern. Der Toyota Avensis erfasste den Jungen, der durch den Sturz leicht verletzt wurde. Die Mutter erschien noch an der Unfallörtlichkeit und begleitete das Kind in einem Rettungswagen zum Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

