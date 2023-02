Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Weißer Transporter nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstag (18.02.2023) touchierte ein weißer Transporter gegen 17 Uhr den VW einer 41-Jährigen auf der Dalborner Straße im Gegenverkehr. Beide hielten an. Der Fahrer des Transporters reagierte ablehnend auf den Vorschlag der VW-Fahrerin, die Polizei zu rufen. Er erklärte, der Transporter habe keine Beschädigungen und fuhr davon. Am Wagen der 41-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sie erstattete Anzeige. Der Fahrer des weißen Transporters wird folgendermaßen beschrieben: etwa 55 Jahre alt, 1,70 - 1,75 m groß, kräftig gebaut, blonde Haare und Bart.

Wer Hinweise auf den Fahrer und den Transporter geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

