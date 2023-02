POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Kind schwer verletzt.

Lippe (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Sonntag- und Montagnachmittag (19./20.02.2023) gewaltsam in ein Wohnhaus in der Hornschen Straße einzudringen. Sie probierten zwei Türen zu öffnen, scheiterten jedoch. Möglicherweise wurden sie auch gestört. Wer verdächtige Personen in diesem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

