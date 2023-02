POL-LIP: Bad Salzuflen. Raub mit Messer auf Tankstelle.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (19.02.23) entwendeten unbekannte Täter einen Motorroller und zündeten diesen in der Straße Mühlenbrink an. In der Zeit zwischen 23:36 Uhr und 23:40 Uhr stahlen die Täter das Fahrzeug in der Straße Am Postteich. Bei Eintreffen der Polizei stand das Kleinkraftrad noch vollständig in Flammen. Es konnte durch die Feuerwehr gelöscht ...

