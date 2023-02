Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betrunkener Radfahrer begeht Unfallflucht.

Lippe (ots)

Am Montagabend (20.02.2023) meldete ein Mann der Polizei eine Verkehrsunfallflucht. Der 45-jährige Autofahrer hatte in der Bachstraße einen Fahrradfahrer beobachtet, der unsicher fuhr. Erst touchierte der Radler sein Fahrzeug und anschließend fuhr er gegen einen geparkten Wagen. Der Zeuge fragte, ob es dem Unbekannten gut ginge und kündigte an, die Polizei für die Unfallaufnahme zu rufen. Daraufhin flüchtete der Fahrradfahrer. Die erste Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Mithilfe der guten Beschreibung des 45-Jährigen erkannte ein Polizeibeamter den Unfallflüchtigen jedoch bei einem nächtlichen Einsatz wieder. Sein beschädigtes Fahrrad hatte der 20-Jährige immer noch dabei. Die Beamten stellten das Rad sicher und nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Mann zur Blutprobenabnahme mit auf die Wache. Die weiteren Ermittlungen laufen.

