POL-VDKO: LKW-Brand löst größeren Stau aus

Koblenz (ots) - Am 10.06.2022, gegen 16:38 Uhr, kam es auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Köln, zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und der Talbrücke Ahrtal zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt zehn Fahrzeugen. Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund des Unfalls musste die Fahrbahn zweitweise voll gesperrt werden, sodass sich der Verkehr ...

mehr