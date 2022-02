Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

Am 10.02.2022 um 21:30 Uhr machten sich ein 25-Jähriger und ein 38-Jähriger an zwei Fahrrädern am Fahrradständer des Speyerer Hauptbahnhofes zu schaffen und entwendeten diese. Hierbei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Beide Tatverdächtige konnten noch in der Bahnhofstraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden Strafverfahren gegen Beide eingeleitet und deren mitgeführte und mutmaßlich frisch erbeutete Fahrräder beschlagnahmt. Es handelt sich dabei um ein schwarz-gelbes Herrenrad der Marke Cannondale mit Satteltasche und ein silbernes Damenrad mit weißer Aufschrift "Rehberg".

Wer erkennt auf den nachfolgenden Bildern sein Fahrrad wieder?

Die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

