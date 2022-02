Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Mehrere Kontrollstellen wurden ab Donnerstagnachmittag bis in die Abendstunden in der Hafenstraße, in der Wormser Landstraße sowie in der Spaldinger Straße eingerichtet. Bei insgesamt 71 kontrollierten Verkehrsteilnehmenden wurden bei 24 Fahrzeugen Mängel festgestellt. Zudem kam es zu drei Verwarnungen aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie einer Ordnungswidrigkeit, da ein 27-Jähriger PKW-Fahrer gegen 21:30 Uhr in der Wormser Landstraße unter dem Einfluss von Marihuana stand. Dem Mann aus Waldsee wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell