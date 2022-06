Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Flucht durch silberfarbenen Mercedes

BAB 48, Gem. Ransbach-Baumbach, PASt Montabaur (ots)

Am Donnerstag, dem 09.06.2022 gegen 19:30 Uhr befuhr die 19-jährige Fahrerin eines roten Renault Clio den linken von zwei Fahrstreifen der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Trier kurz vor dem Parkplatz Kannenbäcker Land (Stationskilometer 4,000, Gemarkung 56235 Ransbach-Baumbach). Plötzlich scherte vor ihr von rechts ein silberfarbener Mercedes ein, sodass die Geschädigte stark abbremsen musste und in Folge mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Mercedes setzte seine Fahrt fort und verließ die Unfallörtlichkeit unerkannt.

Die Polizeiautobahnstation Montabaur bittet um Hinweise zum Unfallhergang sowie zum unfallflüchtigen Pkw der Marke Mercedes. Tel.: 02602 9327 0 E-Mail: pastmontabaur.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell