POL-LIP: Detmold. Dieb festgenommen - Fährte führt Polizei zu Wohnung.

Am Dienstagmorgen (21.02.2023) gegen 08:40 Uhr gelang es der Polizei einen Dieb festzunehmen, der Werkzeuge und Spirituosen im Wert von etwa 1000 Euro aus einer Garage in der Krohnstraße gestohlen hatte. Die Beamten folgten der Fährte, die der Dieb aufgrund des aufgeweichten Lehmbodens hinterlassen hatte, bis zu seiner Wohnanschrift. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung und trafen den 18-jährigen Detmolder schlafend mit noch lehmigen Socken an. Das gestohlene Diebesgut wurde sichergestellt. Bei der Festnahme leistete der 18-Jährige Widerstand, verletzt wurde jedoch niemand.

