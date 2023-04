Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf L 3176 zwischen Hilders u. Frankenheim

Fulda (ots)

Am Sonntag, 16.04.2023, gegen 22:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Hilders mit seinem Skoda Scala die L 3176 von Hilders kommend in Richtung Frankenheim. Wenige Meter vor der Landesgrenze nach Thüringen verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und starkem Nebel in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kam im Böschungsbereich erst nach etwa 30 Metern zum Stehen und beschädigte hierbei mehrere Sträucher und kleine Bäume. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum Fulda verbracht Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf Alkoholkonsum vorlag wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 EUR.

