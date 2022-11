POL-PPMZ: Aggressiver Ladendieb

Mainz-Altstadt (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in den Einkaufsladen ein. Vermutlich über das Dach gelangten die Täter in die Innenräume und durchsuchten im Anschluss alle Stockwerke. Dabei hebelten sie auch mehrere Zwischentüren auf. Die Täter entnahmen Bargeld aus verschiedenen Kassen und erbeuteten sich so einen hohen vierstelligen Betrag. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

