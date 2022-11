Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kinderladen

Mainz-Altstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in den Einkaufsladen ein. Vermutlich über das Dach gelangten die Täter in die Innenräume und durchsuchten im Anschluss alle Stockwerke. Dabei hebelten sie auch mehrere Zwischentüren auf. Die Täter entnahmen Bargeld aus verschiedenen Kassen und erbeuteten sich so einen hohen vierstelligen Betrag. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell