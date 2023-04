Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall im Begegnungsverkehr - drei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Hyundai gegen 21:00 Uhr die "Lengericher Landstraße" in Richtung stadteinwärts. Im Kurvenbereich verlor der junge Mann aus Hasbergen bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die 53-jährige Fahrerin des Opels (whft. Hasbergen) und ihre 21-jährige Beifahrerin (whft. Münster) erlitten leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell