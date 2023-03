Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Bramsche (ots)

Am Freitagvormittag befuhr ein 76-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 11:15 Uhr den "Burggartenweg" in nördliche Richtung. In Höhe des Kreuzungsbereichs "Am Mittellandkanal" missachtete der Mann aus Bramsche die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, wich der Bramscher dem PKW aus und stürzte infolgedessen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 27-jährige Fahrerin des VW (ebenfalls aus Bramsche) wurde nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell