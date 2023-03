Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1: PKW geriet in Vollbrand - Vollsperrung auf der A1

Bramsche (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 12:30 Uhr die A1 in Fahrtrichtung Münster. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die Frau konnte ihr Auto unbeschadet verlassen. Ein technischer Defekt kann als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A1 kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt werden. Wenig später konnte die Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen wieder aufgehoben werden. Die Richtungsfahrbahn Münster blieb für die weiteren Lösch- und Abschleppmaßnahmen bis 14:30 Uhr gesperrt. Im Rahmen dessen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell