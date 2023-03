Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hasbergen: Bei Auslieferungsfahrt festgenommen - Ermittler deckten Drogenversteck auf

Osnabrück (ots)

In einem Verfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge wurden am Montag (27.03) drei Wohnungen in Osnabrück und Hasbergen durchsucht. Beschuldigt waren hierbei drei junge Männer im Alter von 19, 22 und 23 Jahren aus Osnabrück und Hasbergen. Aus vorangegangenen Ermittlungen ging hervor, dass sich bei einem Bruder des Haupttäters in Hasbergen womöglich ein Drogenversteck befinden sollte. In der Wohnung bestätigte sich dann der Verdacht, die Beamten fanden etwa 10 Kilogramm Marihuana und andere Betäubungsmittel (Ecstasy, Amphetamine, LSD, Kokain, Haschisch). Bei den Durchsuchungen wurden des weiteren mehrere teils scharfe Schusswaffen, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz (darunter Schlagringe, Butterflymesser, Springmesser) und weitere gefährliche Gegenstände (Teleskopschlagstock, Pfefferspray, Macheten, Wurf-Äxte u.a.) aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei beschlagnahmte zudem Erlöse aus dem Drogenhandel (u. a. ca. 60.000 Euro, eine Armbanduhr für 17.000 Euro, hochwertige Bekleidung für mehrere Tausend Euro). Es wurden außerdem große Mengen illegaler Potenzmittel (ca. 1.000 Stück) und ca. 20kg THC-haltige Produkte sichergestellt. Die beiden Hauptbeschuldigten konnten zuvor bei einer Auslieferungsfahrt von Drogen festgenommen werden und befinden sich nunmehr wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Bei einem dritten Beschuldigten wurde der Haftbefehl erlassen, jedoch gegen Beachtung einer Meldeauflage außer Vollzug gesetzt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern derweil an.

