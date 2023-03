Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2303102

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (26 März 2023) in die Filiale einer Bäckerei an der Friedrichstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Einbrecher die Eingangstür zu der Bäckerei gewaltsam auf und machten sich dann an dem Tresor in der Bäckerei zu schaffen. Alleine an der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang keine, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Samstag (25. März 2023) in ein Haus am Thunesweg in Lintorf eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die Täter im Tatzeitraum zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr hebelten die Täter das Fenster zum Schlafzimmer gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem ein Kaffeevollautomat, aber auch Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht zu Samstag (25. März 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in die Verkaufsräume einer Bäckerei an einem Ladepark für E-Autos am Hildener Nordpark eingebrochen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich zu noch unbekannter Stunde zwei Täter gewaltsam Zugang in die Verkaufsräume verschafft. Als gegen 0:30 Uhr Reinigungskräfte in dem Ladepark ihrer Arbeit nachgehen wollten, stießen sie auf das Einbrecher-Duo, welches daraufhin in einen nahegelegenen Wald davonrannte. Die Reinigungskräfte alarmierten die Polizei, welche umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Einbrechern einleitete. Hierbei wurde neben einem Personenspürhund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Leider konnten die Täter jedoch entkommen. Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- männlich - 1,78 bis 1,82 Meter groß - schmale Statur - trugen eine graue bzw. eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe sowie eine Skimaske

Unterdessen stellten Kriminalbeamte im Einbruchsobjekt ein Brecheisen sicher. Augenscheinlich hatten die Täter versucht, die Geldkassette aus einer Kasse herauszubrechen. Ob Beute gemacht wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell