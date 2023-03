Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus/ Monheim am Rhein - 2303104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag (24. März 2023) zwischen 0 Uhr und 18.15 Uhr einen Absperrpoller eines privaten Stellplatzes beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen. Der Poller stand auf einem Anwohnerparkplatz an der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 286a. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Möglicherweise könnte der Fahrer eines schwarzen Autos für den Schaden verantwortlich sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag (25. März 2023) hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Krischerstraße einen Citroën C3 beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fahrer des Citroën musste gegen 15.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 46 verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines hellblauen Kleinwagens nahm dies offenbar zu spät wahr und fuhr auf den Citroën auf. Der Fahrer stieg zunächst aus und gab vor, sich um den Schaden kümmern zu wollen. Kurz darauf stieg er jedoch in sein Auto und flüchtete in Richtung Rathausplatz. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,80 m groß - dunkle Haare - südländisches Erscheinungsbild - trug eine dunkle Brille - trug eine Basecap - auf dem Beifahrersitz saß ein etwa 12-jähriger Junge

Bei dem Auto des Unfallflüchtigen soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen (ähnlich eines Ford Fiesta) mit Münsteraner Städtekennung handeln. Das Fahrzeug weist einen Schaden an der Frontstoßstange auf.

Am frühen Montagmorgen (27. März 2023) hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen Fußgänger verletzt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fußgänger war gegen 5.40 Uhr auf der Vereinsstraße unterwegs und beabsichtigte, diese zu überqueren. Auf etwa Höhe der Hausnummer 1 parkte der Fahrer eines dunklen Toyota aus einer Parklücke aus und nahm den Fußgänger offenbar zu spät wahr. Er fuhr den Mann an, sodass dieser stürzte und schwer verletzt wurde. Der Toyota-Fahrer setzte jedoch seinen Ausparkvorgang fort, hielt nur kurz an und flüchtete anschließend von der Unfallstelle in Richtung Gartzenweg, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - vermutlich dunkle, kurze Haare

Rettungskräfte brachten den Fußgänger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell