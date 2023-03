POL-ME: Zoom-Einsatz in Haan: Polizei fasst mutmaßlichen Dealer - Haan - 2303101

Polizei Mettmann

In Haan hat die Polizei am Freitag (24. März 2023) einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen sowie Drogen, Arzneimittel, Bargeld und Waffen sichergestellt.

Folgendes war geschehen:

Vom Nachmittag an bis in den späten Abend hinein hatte die Polizei im Bereich der Haaner Innenstadt einen Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Projektes "ZooM" durchgeführt. Ziel dieses Einsatzes war es, die örtliche Drogenszene gezielt zu kontrollieren und etwaige Drogen- oder Eigentumsverstöße konsequent zu verfolgen.

Während dieses Einsatzes konnten zivile Kriminalbeamte einen Mann beobachten, der sich in verdächtiger Art und Weise vor einer Gaststätte aufhielt, wobei es immer wieder zu deliktstypischen Übergabehandlungen mit Passanten kam. Daraufhin kontrollierten die Kriminalbeamten den Mann. Hierbei stellte sich heraus, dass der 58-jährige Haaner zum Verkauf abgepackte Drogen (Marihuana und Kokain) mit sich führte.

Daraufhin wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die nahegelegene Wohnung des Mannes erwirkt. Hier wurde die Polizei dann erneut fündig: Neben weiteren Drogen (etwa 500 Gramm Marihuana, Haschisch, LSD, Ecstasy) stellte die Polizei hier unter anderem auch zwei durchgeladene Gaspistolen, zwei Macheten, mehrere Packungen verschreibungspflichtige Medikamente und Potenzmittel sowie nicht versteuerte Zigarettenstangen sicher. Zudem stellte die Polizei auch noch rund 5.000 Euro Bargeld sicher.

Der 58-jährige Haaner wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache abgeführt.

Was ist das Projekt ZooM?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

