POL-PDTR: Pkw-Diebstahl

Konz-Könen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20.-21.03.23, in der Zeit von 19:00-07:40 h, wurde im Neubaugebiet in Konz-Könen, Pferdegarten, ein PKW/SUV, Audi Q7, Farbe schwarz, entwendet. Der PKW stand in der Garagenzufahrt neben dem Wohnhaus.

Die Polizei in Saarburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang gesehen haben, sich unter Tel-Nr. 06581/91550 zu melden.

