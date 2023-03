Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgänger in Idar-Oberstein (OT Oberstein)in der Austraße und Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein (OT Nahbollenbach)

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.03.2023, gegen 14.10 Uhr, kam an der Bushaltestelle Austraße /Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein eine Frau mit ihrem 8-jährigen Kind durch einen vorbeifahrenden Linienbus zu Fall. Zeugen, die den Vorfall beobachteten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht in Nahbollenbach: Am Nachmittag des 20.03.2023 wurde ein im Wendehammer in der Rechstraße in Idar-Oberstein geparkter Pkw vermutlich von einem blauen Lkw (offener Kasten mit Ladegerät) beim Rangieren beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Lkw-Fahrer. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell