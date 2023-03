Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Neben den bereits über das vergangene Wochenende veröffentlichten Einsatzlagen "Sachbeschädigung an zahlreichen Fahrzeugen nahe der Uni Trier" und "Verkehrsunfall mit Rettungswagen" galt es für die Beamten der Polizeiinspektion Trier knapp 130 weitere Einsatzanlässe zwischen Freitagmittag und Montagmorgen abzuarbeiten. Beispielhaft werden nachfolgende Begebenheiten aufgeführt:

Mopedfahrer bei Sturz verletzt

Die verschmutzte Fahrbahn auf der K/1 im Bereich Trierweiler wurde einem 54jährigen Mopedfahrer am vergangenen Freitagmittag gegen 12.00 Uhr zum Verhängnis. In einer Linkskurve rutschte er mit seinem historischen Fahrzeug mutmaßlich aufgrund der für die Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit aus und verletzte sich unter anderem an der Schulter. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Zewen: Hausfassade durch brennenden Mülleimer beschädigt

Nach mehreren Notrufen rückten die Berufsfeuerwehr Trier sowie die Polizeiinspektion Trier am vergangenen Freitag, gegen 16.45 Uhr zu einem brennenden Mülleimer in der Zewener Lindscheidstraße aus. Hier hatte ein an einer Hausfassade stehender Mülleimer aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen und den Putz sowie ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass der Sachschaden sich in Grenzen hielt und glücklicherweise niemand körperlich zu Schaden kam.

Vodka-Flasche auf Kopf zerschlagen, Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei Trier eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Hauptmarkt gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Personengruppen in einen Streit geraten waren, in dessen Verlauf ein Mann seinem Kontrahenten eine Vodka-Flasche auf dem Kopf zerschlagen sowie einem weiteren Opfer einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hatte. Der mutmaßliche Täter hatte daraufhin zusammen mit einem Begleiter die Flucht ergriffen. Aufgrund der markanten Bekleidung konnte der Tatverdächtige wenige Stunden später in der Luxemburger Straße identifiziert werden. Hier hatte er zusammen mit seinem Begleiter (beide 18 Jahre alt) wiederum einen Streit entfacht und Passanten angegriffen. Der Hauptverdächtige wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, sein Begleiter wurde mit Verdacht auf eine Handfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen in Trier-Zewen sowie zu den beschriebenen Körperverletzungen machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell