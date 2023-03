POL-PDTR: Scheunenbrand in Fischbach

Hermeskeil (ots) - Im Bereich des Ruwer-Hochwald-Radwegs, in Höhe der Straße "Am Dörrenbach" in Hermeskeil, wird durch Passanten ein vermeintlicher Giftköder gemeldet. Im Grünstreifen des Radwegs wird an einer handflächengroßen Stelle eine weiß-graue, pulverartige Substanz festgestellt. Aktuell ist es zu keinen bekannten Schäden gekommen. Da es in der Vergangenheit jedoch vermehrt zu ähnlichen Meldungen kam, ...

