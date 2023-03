Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Angespuckte Kollegen, zündelnde Kinder und illegale Müllablagerungen - Das Wochenende der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende vom 17.03. bis einschließlich 19.03. bearbeitete unsere Dienststelle 94 Vorgänge. Im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden stiegen die Vorgangszahlen um ca. 20 Vorgänge an. Insgesamt nahmen die Kolleg:innen 15 Unfälle, 24 Strafanzeigen und 55 sonstige Vorgänge auf.

Am späten Freitagabend kam es im Bereich der Hauptstraße in Idar-Oberstein zu partnerschaftlicher Gewalt. Nach Trennung der Parteien trat der Verantwortliche stark alkoholisiert und unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf, weshalb er gefesselt wurde. Währenddessen wurde er zunehmend aggressiver und beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend als "Wichser" und "Hurensöhne". Auch spuckte er, während seiner Verbringung ins Klinikum, einem Kollegen ins Gesicht. Er wurde anschließend auf der Psychiatrie des Klinikums Idar-Oberstein untergebracht.

Am Samstagnachmittag meldete die Integrierte Rettungsleitstelle einen Scheunenbrand im Bereich Fischbach. Vor dem Eintreffen der Streife konnte der Brand bereits durch einen glücklicherweise zufällig vorbeikommenden Feuerwehrmann gelöscht werden. Vor Ort konnten drei strafunmündige Kinder im Alter von 9-10 Jahren angetroffen werden, die angaben, mit Streichhölzern gespielt und dadurch den Brand verursacht zu haben. Während der Befragungen wurden in ihrer unmittelbarer Nähe mehrere Wertkarten aufgefunden. Die drei Kinder beichteten, die Wertkarten zuvor aus der Aral Tankstelle in Fischbach gestohlen zu haben. Der Wert der Wertkarten liegt im unteren, vierstelligen Bereich. Im Anschluss wurden die Kinder ihren Eltern übergeben.

Am Sonntagmorgen fand eine Wanderin des Mittelalterpfads in Herrstein mehrere Gegenstände, die am Wegesrand illegal entsorgt wurden. Bei dem Abfall handelt es sich um Altreifen, Röhrenfernseher, einen Kühlschrank und einer Kühltruhe.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Falls Sie Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Mittelalterpfades geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell