Polizei Steinfurt

POL-ST: Burgsteinfurt, Auffahrunfall, eine schwer verletzte und drei leicht verletzte Personen

Burgsteinfurt (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Leerer Straße (K76) sind am Mittwochnachmittag (28.09.22) gegen 16.00 Uhr mehrere Personen verletzt worden - eine davon schwer. Zunächst fuhr eine 45-jährige Steinfurterin mit einem schwarzen VW auf der K76 in Richtung Leer. Dann wollte sie etwa auf Höhe der Straße Veltrup 14 nach links in eine Stichstraße einbiegen. Hinter ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 81-jähriger Mann aus Horstmar in einem braunen Hyundai. Er übersah offenbar den Bremsvorgang der 45-Jährigen und fuhr auf den VW auf. Bei dem Unfall zog sich der 81-Jährige schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 45-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer - zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren - wurden jeweils leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt am Einsatzort. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

