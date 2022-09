POL-ST: Ibbenbüren, aktueller Einsatz am Berufskolleg: unbekannte Substanz versprüht, Gebäude teilweise geräumt, Straße an Schule gesperrt

Steinfurt (ots) - Durch eine Hintertür haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (26.09.22) zwischen 21.45 Uhr am Vorabend und 07.40 Uhr am Montagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte an der Altemarktstraße verschafft. Sie öffneten im Gastraum sowie in Nebenräumen mehrere Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Aus dem Restaurant stahlen die Täter einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Die ...

