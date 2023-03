POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Norma Parkplatz

Trier (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 19.-20.03.2023, wurde ein in der Windmühlenstraße, gegenüber der Einfahrt der "Vereinigte Hospitien", geparkter schwarzer Audi A 3, durch einen unbekannten Täter, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, erheblich zerkratzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

