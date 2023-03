POL-ME: 10-Jähriger von Auto erfasst - Ratingen - 2303098

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Freitagmittag (24. März 2023) ist ein 10-jähriger Junge in Ratingen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Junge rannte ersten Erkenntnissen zufolge zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Fahrzeug erfasst.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr fuhr ein 57-jähriger Ratinger mit einem Peugeot 307 auf der Berliner Straße in Ratingen-West in Richtung Dieselstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge rannte von links auf Höhe der Hausnummer 41 plötzlich ein Junge zwischen am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Der 57-Jährige versuchte, noch rechtzeitig zu bremsen. Dennoch erfasste er den Jungen frontal.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 10-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von mindestens rund 2.000 Euro.

