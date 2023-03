Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Motorrad aus Tiefgarage entwendet - Hilden - 2303099

Mettmann (ots)

Nach einem Diebstahl einer BMW R 1250 GS aus einer Tiefgarage an der Richard-Wagner-Straße in Hilden ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit vom 20. März 2023 bis zum 24. März 2023 entwendeten bisher unbekannte Täter eine in einer Sammeltiefgarage an der Richard-Wagner-Straße 60 abgestellte Reiseenduro der Marke BMW. Das erst circa drei Jahre alte Motorrad war mit einem Lenkradschloss verschlossen auf einem Fahrzeugstellplatz abgestellt. Die Enduro ist mit einigen Extras, wie einem Vario Koffer, einem Sturzbügel, dem Navigator 6 sowie einer Adventure-Frontscheibe ausgestattet.

Wie der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangen und die metallic grau lackierte BMW mit dem amtlichen Kennzeichen ME - UW 59 abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit über 20.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Hildener Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Motorrades vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten BMW R 1250 GS, nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02104 / 898 6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell