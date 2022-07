Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lagerhalle

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs am Römerweg ein. Sie hebelten dazu zunächst das Zugangstor zum Firmengelände auf, bevor sie in der Folge ein weiteres Tor einer Lagerhalle aufhebelten und so Zugriff auf das Innere erhielten. Ob die Täter Beute machten ist derzeit noch nicht bekannt. Täterhinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

