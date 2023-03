Polizei Mettmann

POL-ME: 35-Jähriger von Trio angegriffen und verletzt - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2303103

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 25. März 2023, wurde ein 35-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache von einem Trio angegriffen und verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 01:25 Uhr war ein 35-jähriger Mettmanner zu Fuß entlang der Teichstraße in Richtung Außenbürgerschaft unterwegs, als ihm ein silberner Kombi entgegenkam. Nach eigenen Angaben hielt der Kombi plötzlich an und die drei Fahrzeuginsassen bedrohten den Mettmanner unmittelbar. Aus bisher ungeklärter Ursache soll das Trio anschließend den 35-Jährigen körperlich angegriffen und durch mehrere Schläge verletzt haben. Die Tatverdächtigen flohen nach der Tat unerkannt mit ihrem Fahrzeug in Richtung Bibelskircher Weg.

Der Mettmanner alarmierte die Polizei, die das flüchtige Trio trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Die Männer können von dem Geschädigten lediglich als circa 20-30 Jahre alt und von osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 35-jährigen Mettmanner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität der flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell