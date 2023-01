Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Berge (ots)

Eine 50-Jährige wurde am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße leicht verletzt. Der 22-jährige Fahrer eines Transporters Mercedes-Benz befuhr die Werler Straße in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Kreuzung zur Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße fuhr der junge Mann auf den verkehrsbedingt haltenden VW Up der 50-Jährigen auf. Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall auf den davor befindlichen Pkw Mercedes-Benz einer 26-Jährigen geschoben. Die VW-Fahrerin musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell